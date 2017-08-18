جازان.. انقلاب ناقلة «ديزل» بالطريق الدولي بين بيش والدرب (صور)

تواصل – جازان:

شهد الطريق الدولي ما بين محافظتي بيش والدرب انقلاب ناقلة بترول ديزل؛ مما تسبب في إغلاق مسار الطريق وتدخلت فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ عَلَى الْفَوْرِ، وقامت بعزل الموقع وإِزَالَة المادة البترولية، وإعادة فتح الطريق أمام المركبات.

وأَوْضَحَ نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أنه وردنا بلاغ عن انقلاب ناقلة بترول محملة بمادة (الديزل)، وذلك على الطريق الدولي ما بين محافظة الدرب ومحافظة بيش أدى إلى تسرب المادة البترولية على الطريق.

وأَضَافَ آل صمعان أنه تم عزل الموقع بالكامل، والتعامل مع الحادث بإِزَالَة الديزل من الموقع وتطهيره؛ وَنَتَجَ عن الحادث إِصَابَة سائق الناقلة وَتَمَّ نقله للمُسْتَشْفَى قبل وصول فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ، مُوَضِّحَاً أنه تم إعادة فتح الطريق الدولي للمارة بعد التأكد من زوال الخطر.