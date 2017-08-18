 ختام الدورة الصيفية الثالثة بحي العلماء في مكة  | صحيفة تواصل الالكترونية

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ختام الدورة الصيفية الثالثة بحي العلماء في مكة 

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ختام الدورة الصيفية الثالثة بحي العلماء في مكة 

تواصل – مكة المكرمة:

اختتمت فعاليات وأَنْشِطَة الدورة الصيفية الثالثة في حي العلماء بمكة المكرمة، يوم أمس الأربعاء، تحت شعار (مع بريق الأمل نبني المستقبل) بحضور 220 شَخْصَاً، بينهم عدد من منسوبي مجلس الجالية البرماوية.

وفي بداية الدورة أَوْضَحَ مدير الدورة زين أحمد فقرات الدورة وفعالياتها وبرامجها، إِضَافَةً إلى الأشياء التي ميزتها عن غيرها من الدورات.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات من بينها مشهد يعبر عن حب أبناء الجالية لأرض المملكة وقيادتها ولوحة إنشادية بِعُنْوَان: (حب الوطن).

وفي كلمة لأمين عام الجالية البرماوية الشيخ عبدالله معروف أثنى على إدارة الدورة، مُعْرِبَاً عن سعادته بما رآه من نتائج وإنجازات وحث المعلمين والإداريين ومجلس الحي على العناية بالنشء، والوقوف مع معلمي الدورة وإعانتهم وتيسير كل السبل لهم.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم اللجان المشاركة في المسابقة الكبرى، وتكريم المتفوقين في المسابقة، وتكريم منسوبي الدورة من معلمين وإداريين، وتكريم الداعمين والمساهمين وأعيان مجلس حي العلماء.

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