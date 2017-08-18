إسناد تدريس «التربية البدنية» لمعلمات التربية الأسرية أو الفنية

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قررت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة إسناد تطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية في مدارس البنات وَفْقَ ما تراه قائدة المدرسة، ويُفَضَّل أن يسند لمعلمة الاقتصاد المنزلي والتربية الأسرية، أو معلمة التربية الفنية.

جاء ذلك في تعميم لمدير عام التعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي، وتضمن التعميم تطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية في المدارس وَفْقَ الضوابط الشرعية، اعتباراً من العام الدراسي المقبل 1439/1438هـ، حَسْبَ الإمْكَانَات المتوفرة في كل مدرسة.

ووجه التعميم، أمس الخميس، بالتمشي بموجبه إلى حين صدور وثيقة البرنامج والخطة التنفيذية له، ويَأْتِي ذلك بناء على تعميم وزير التعليم بِشَأْنِ تطبيق برنامج التربية الصحية والبدنية في مدارس البنات.