جدة.. «مجمع بن عباس» يحتفي بطلابه من حفظة القرآن

تواصل – جدة:

في ليلة تزينت بثوب الروحانية والبهاء، احتفت حلقات مجمع عبدالله بن عباس القُرْآنِية المسائية، التابعة لجمعية “خيركم” بجدة، بأبنائها حفظة القُرْآن، وذلك بحضور القارئ الشيخ عبدالعزيز حكمي، وجمع من أَهَالِي حي الكندرة.

وعلى وجه الخصوص تم الاحتفاء بثلاثة من طلاب المجمع أتموا ختم القُرْآن الكريم. وتخلل الاحتفال كلمات توجيهية من ضيوف الحفل، ومن مدير المجمع عبدالله خميس بامؤمن، والذي قَالَ: مُوَجّهَاً حديثه للطلاب الثلاثة: “إن ختم القُرْآن هو أول خطوة، والقادم أكبر على عاتقكم، وللطلاب أَيْضَاً أن يقتدوا بزملائهم، وأن يمضوا قدماً نحو أهدافهم”.

بَعْدَ ذَلِكَ تلا الحفاظ آخر العقد الفريد من أواخر سورة البقرة، حيث بدا على معلميهم وأولياء أمورهم التأثر، وغالب بعضهم الدموع. وفي الختام كرم الحكمي وبامؤمن الحُفَّاظ وأولياء الأمور والمعلمين الإداريين المتميزين بالجامع.