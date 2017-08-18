«هلال تبوك» يرفع جاهزيته تزامناً مع بداية موسم الحج

تواصل – عبدالرحمن العنزي:

أكد خالد بن مرضي العنزي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، أن فرع الهيئة عمل على جاهزية فرق المنطقة تَحَسُّبَاً لمواجهة أَي طارئ، وتَحَسُّبَاً لكثافة المتنزهين والمسافرين تَزَامُنَاً مع بداية موسم الحج؛ نظراً لوقوع المنطقة على الطريق الدولي.

وأَضَافَ: تم تجهيز وتكثيف الفرق الطبية والإسعافية في أوقات الذروة، وبدء العمل بالخطة السنوية المتمثلة في رفع جاهزية الخدمات المساندة والتموين الطبي المتنقل، ووضع الفِرَق الإسْعَافِية في نقاط تمركز بِحَسَبِ الحركة المرورية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتذليل كافة العقبات التي قد تنشأ ميدانياً، بِالإِضَافَةِ إلى افتتاح مركز إسعاف ‘‘حالة عمار‘‘ الموسمي بمدينة الحجاج، ومركز إسعاف فجر الموسمي الواقع على طريق تبوك الجوف. وقال: ‘‘إن إدارة الهلال الأحمر، أهابت بالإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بتعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة، وعدم التردد في الإبلاغ على رقم الطوارئ الموحد (٩٩٧) عن أَي طارئ طبي في أَي وقت، وأخذ التوجيهات الطبية من الطبيب المناوب لحين وصول الفِرَق الإسْعَافِية للموقع‘‘ مُتَمَنِّيَاً السلامة للجميع.