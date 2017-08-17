 المملكة تدين تفجيرات نيجيريا وحادث الدهس في «برشلونة» | صحيفة تواصل الالكترونية

المملكة تدين تفجيرات نيجيريا وحادث الدهس في «برشلونة»

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المملكة تدين تفجيرات نيجيريا وحادث الدهس في «برشلونة»
الخارجية السعودية

تواصل – واس:

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية التي وقعت قرب مدينة مايدوجوري شمال شرق نيجيريا، وحادث الدهس الذي استهدف تجمعاً لعشرات الأشخاص في وسط مدينة برشلونة الإسبانية؛ وما أسفرت عنه من وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومات وشعوب جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومملكة إسبانيا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب تلك الدول ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، ومعبراً عن ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة وتخليص العالم من شرورها.

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