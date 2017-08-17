«الصحة»: مناظرة أكثر من ٣٠٠ ألف حاج بمراكز المراقبة الصحية في جدة

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قالت وزارة الصحة: ‘‘إن إِجْمَالي عدد الحجاج الذين تَمَّت مناظرتهم عبر مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وميناء جدة الإسلامي بلغ ٣٣٢٨١١ حاجاً، وذلك مُنْذُ بداية موسم الحج وحتى الآن‘‘.

وَأَبَانَت أن عدد الحجاج الذين تم تطعيمهم ضد شلل الأطفال بلغ ١١٩٣٢٣ حاجاً، فيما بلغ عدد من تم تطعيمهم بلقاح الحمى الشوكية في بلد القدوم ٢٧٩٦٢٥ حاجاً، أما عدد المطعمين باللقاح الوِقَائِيّ فقد بلغ ٨٠٥١٨ حاجاً.

وكانت الصحة قد هيأت لحج هذا العام العديد من مراكز المراقبة الصحية في منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية، وذلك بداية من شهر ذي القعدة الحالي؛ لتحقيق الرقابة الفنية وتطبيق قواعد الحجر الصحي على وسائل النقل المختلفة والحجاج القادمين والمواد الغذائية المستوردة لحماية المملكة – بِإِذْنِ اللهِ – من تسرب الحالات المرضية، المعدية، والمحجرية، وانْتِشَارها؛ حيث تعد هذه المراكز خط الدفاع الأول لمنع وفادة مصادر الأمْراض المعدية، وذلك من خلال تطبيق الإِجْرَاءَات الاحترازية على القادمين للحج وأمتعتهم ووسائط النقل.

وتقوم هذه المراكز أيضاً، بالتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية على الحجاج القادمين للمملكة، خَاصَّة من الدول ذات الوبائية العَالِية لبعض الأمْراض؛ لعدم وفود أَي أمراض مُعدية إلى البلاد، وذلك من خلال التفتيش الصحي على وثائق السفر الدَّوْلِيَّة التي توضح تطعيم الحجاج في بلدانهم (شهادات التطعيم الدَّوْلِيَّة)، وأَيْضَاً التفتيش الصحي على جميع وسائل النقل (الطائرات والسفن والسيارات والحافلات)، والتأكد من اسْتيفائها الاشتراطات الصحية، بِالإِضَافَةِ إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المنفذ لمعاينة المواد الغذائية القادمة بصحبة الحجاج، وكذلك القيام بتسجيل أعداد الحجاج القادمين، والإبلاغ عن الإِجْرَاءَات الوِقَائِيّة المطبقة على الحجاج في دولهم وفي المنافذ.