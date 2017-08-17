بـ7 لغات وخرائط «offline».. «الحج» تطلق نسخة محدثة من تطبيق «مناسكنا»

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الحج والعمرة نسخة محدثة لتطبيقها على الأجهزة الذكية تحت اسم تطبيق “مناسكنا”، يقدم حزمة من الخدمات التي يَحْتَاجها ضيوف الرحمن من الحجاج، والعمّار، والزوار خلال رحلتهم في المشاعر المُقَدَّسَة.

ويدعم التطبيق سبع لغات: العَرَبِيّة، والإنجليزية، والفرنسية، والأردو، والتركية، والملايو، والبنغالية، كما يقدم خصائص عِدَّة، وهي خرائط مَكَّة المكرمة، والمشاعر المُقَدَّسَة، والمدينة الْمُنَوَّرَة، ومدينة جدة، حيث تحتوي تلك الخرائط على مجموعة كبيرة من المواقع التي تهم الضيف الكريم خلال رحلته مصنفة، وسهلة الاستخدام.

وتعمل هذه الخاصية دون الحاجة إلى الإنترنت باستخدام الOffline Maps وذلك بمجرد تحميل الخرائط، إِضَافَةً إلى خاصية حدود الحرم، والمشاعر المُقَدَّسَة.

ويَتَمَيَّز التطبيق المحدث، بخاصية تحديد الموقع الحالي للمستخدم بالنسبة للحدود الشرعية للحرم المكي، والحرم النَبَوِيّ، والمشاعر المُقَدَّسَة (عرفة، مزدلفة، منى)، بِالإِضَافَةِ إِلَى معرفة الاتِّجَاه والمسافة بين الموقع الحالي للمستخدم وبين كل من المواقع المذكورة.

ويوفر التطبيق خدمة تتبع مواقع الأهل، والأصدقاء على نظام الخرائط، والتواصل معهم والوصول إليهم، والتي يمكن للمستخدم أن يستفيد منها خلال رحلته لأداء النسك، أو الزيارة.

ويتضمن التطبيق الأرقام الهامة، وأرقام الطوارئ؛ والتي قد يَحْتَاجها الضيف الكريم لا قدر الله خلال رحلته، إِضَافَةً إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة من خلال نموذج الاقتراحات والملاحظات، مَدْعُومة بخاصية إِضَافَة الصور، وخدمة استقبال الرسائل التوعوية والإِرْشَادية، والتي ترسلها وزارة الحج والعمرة باللغة التي يستخدمها الضيف الكريم في التطبيق، وتَشْمَل رسائل التفويج التوعوية.

كما يقدم التطبيق خدمات أخرى، أبرزها: أوقات الصلاة، وتحديد اتجاه القبلة، وتحديد المساجد القريبة، وحالة الطقس، وتحويل العملات، ومتابعة أخبار الوزارة، وغيرها.

ويمكن لضيوف الرحمن الحصول على التطبيق من خلال رابط تطبيق “مناسكنا” بالخصائص والخدمات على موقع الوزارة ‏http://goo.gl/hIrLFe، حيث سيكون رابط التطبيق لأجهزة آبل (آيفون – آيباد) عبر ‏http://goo.gl/2k0qco، ورابط التطبيق لأجهزة الأندرويد: ‏http://goo.gl/IUp4pR،

وتتمنى الوزارة أن يُسْهِم هذا التطبيق في خدمة ضيوف الرحمن، ويكون عوناً ومساعداً لهم خلال رحلتهم المباركة في الديار المُقَدَّسَة.