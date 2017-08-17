سفير العراق بالمملكة: افتتاح منفذ الجميمة برفحاء.. وقنصلية سعودية بالنجف قريباً

تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير دولة العراق لدى المملكة الدكتور رشدي العاني، أن العلاقات السعودية العراقية تمر بأوج تطورها ونموها مُنْذُ إعادتها من جديد، مُشِيرَاً إلى أن الإرهاب سرطان، وأن البلدين لديهما تنسيق في مجال مكافحته.

وَأَكَّدَ سفير العراق أنه سيتم قَرِيبَاً افتتاح منفذ الجميمة السعودي بمحافظة رفحاء، والمنفذ العراقي حيث يَحْتَاجان إلى تأهيل وبنى تحتية، والعمل جارٍ على قدم وساق لكي يتم تشغيل المنفذين بين العراق والمملكة برياً حيث يَحْتَاجان إِلَى طرق كذلك.

وأَضَافَ أن منفذ الجميمة يخدم مناطق جنوب العراق والمحافظات التسع، ومنفذ جديدة عرعر يخدم العراق بالكامل، وأن افتتاح المنافذ البرية بين العراق والمملكة سيسهم في زيادة التبادل التِجَارِيّ والاقتصادي بين البلدين، وَفْقَاً لصَحِيفَة “اليوم”.

وأَوْضَحَ العاني أن المملكة سلمته طلباً عاجلاً جِدّاً لفتح قنصلية عامة بالنجف، وهناك نوايا لافتتاح قنصلية سعودية في البصرة، ونحن نرحب بهذا الأمْر ونعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح.