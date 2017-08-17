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تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين.. تسيير 7 رحلات لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

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تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين.. تسيير 7 رحلات لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

تواصل – واس:

خصصت الخطوط الجوية العربية السعودية بالتنسيق مع الھيئة العامة للطيران المدني عدد 7 رحلات من طراز (بوينج 777-300- ) وھي من الطائرات الحديثة جداً- حسب الجدول المرفق، وذلك لنقل الحجاج القطريين من الدوحة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وستكون الرحلات في الفترة من 22-25 أغسطس، فيما ستكون رحلات العودة يوم 5 سبتمبر بعد نھاية الحج.
وأوضح مدير عام النقل الجوي بالھيئة العامة للطيران المدني المھندس محمد العتيبي أن الخطوط العربية الجوية السعودية تستعد لتسيير الرحلات المحددة بعد أن تقدمت بطلب الحصول على التصاريح اللازمة من قبل السلطات القطرية، ولم تحصل على التصاريح حتى الآن.
وأضاف العتيبي أنه بالنسبة للحجاج القطريين الذين يرغبون السفر عن طريق مطاري الدمام أو الأحساء، فسيتم نقلھم على رحلات السعودية المجدولة، أو توفير رحلات خاصة إذا دعت الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن جميع الرحلات المذكورة ستكون على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .
يذكر أن الھيئة العامة للطيران المدني وجھت جميع مطاراتھا بتقديم جميع ما يلزم من مساعدة للحجاج القطريين، إنفاذا للأمر الملكي الكريم، وتخصيص الخانات الزمنية اللازمة للخطوط السعودية لتسيير الرحلات القادمة من الدوحة لموسم الحج.

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