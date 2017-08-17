الصحة: توصلنا لهوية المعتدي على طبيب بأحد المراكز.. وسينال عقابه

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة أنها تَوَصَّلَتْ بالتنسيق مع الجهات المختصة لهوية أحد الأشْخَاص تلفظ على طبيب من جنسية عَرَبِيّة بأحد المراكز الصحية في الرياض، بعد رفضه طلباً غير نظامي بصرف إجازة مرضية للمعتدي.

وأَعْرَبَت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن أسفها لما ورد بتسجيل صوتي متداول، من تفاصيل الاعتداء اللفظي على الطبيب، مبينة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المعتدي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإيقاع عقوبة مشددة عليه.

وأوضحت الصحة: أن الوزير الدكتور توفيق الربيعة، اسْتَقْبَلَ الطبيب بمكتبه، حيث عبّر له عن شكره وتقديره على أمانته ونزاهته، وحرصه على تطبيق النظام.

وأَضَافَت في بيان: “الربيعة أكَّدَ أن هذا الاعتداء مرفوض، ولا يمكن قبوله تحت أَي ظرف ومهما كانت الأسْبَاب، لَافِتَاً إلى أن الوزارة حريصة على سلامة منسوبيها، ولا تقبل المساس بهم، وستتم الملاحقة القانونية لكل من يعتدي عليهم”.

وَتَابَعَ البيان: أن الوزارة تعمل حَالِيَّاً على مُتَابَعَة الشخص الذي نشر التسجيل الصوتي على شبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ؛ من أجل اتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية بحقه.