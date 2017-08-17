 مصادر: «هيئة الاتصالات» تدرس تغريم الشركات 1500 ريال مقابل كل شكوى تُرفع ضدها | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

مصادر: «هيئة الاتصالات» تدرس تغريم الشركات 1500 ريال مقابل كل شكوى تُرفع ضدها الدمام.. تغريدة مواطن تقود «التجارة» لمصادرة عصير منتهي الصلاحية بمتجر شهير (صور) الصحة: توصلنا لهوية المعتدي على طبيب بأحد المراكز.. وسينال عقابه تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين.. تسيير 7 رحلات لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة قوات النخبة اليمنية تتقدم بأولى عملياتها شمالي «صعدة‏» بالفيديو.. نهاية مؤلمة لشاب استخدم الجوال أثناء القيادة على طريق الملك خالد بالرياض «النقد» توقف 7 شركات تعمل بمجال التأمين إدارة النظافة في المسجد الحرام تبحث مع منسوبي «بن لادن» خطة العمل بموسم الحج بعد وصوله المملكة.. حاج قطري: لم نجد إلا الاحترام والتقدير (فيديو) الكويت.. حشود غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على جثماني الداعيتين العلي والحسيني (فيديو وصور) ارتفاع ضحايا حادث الدهس في برشلونة الى 13 شخصا وجرح العشرات هطول أمطار مصحوبة بغبار يحجب الرؤية على «الرياض» (فيديو وصور)

مصادر: «هيئة الاتصالات» تدرس تغريم الشركات 1500 ريال مقابل كل شكوى تُرفع ضدها

0
مصادر: «هيئة الاتصالات» تدرس تغريم الشركات 1500 ريال مقابل كل شكوى تُرفع ضدها

تواصل – الرياض:

لتحسين جودة الخدمات، والحد من المخالفات التي توجه ضد شركات الاتصالات من قبل العملاء، قررت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تطبيق تنظيم جديد تفرض بموجبه على الشركات دفع مبلغ 1500 ريال عن كل شكوى ترفع ضدها.

وقالت بعض المصادر: ‘‘إن التنظيم الجديد يهدف لتسريع إِجْرَاءَات البت في الشكاوى المقدمة ضد شركات الاتصالات من العملاء‘‘، مُؤكّدَة أن المبلغ مقسم لـ 500 ريال ثمناً لتكلفة دراسة الشكوى، والـ1000 ريال للفصل فيها بِحَسَبِ ‘‘الجزيرة‘‘.

وَأَبَانَت، أنه سيتم إلزام الشركة بدفع مبلغ الألف ريال، فقط فِي حَالِ ثبوت المخالفة عليها، مُشِيرَةً إلى أنه يتوجب على الشركة معالجة مشكلات وشكاوى عملائها خلال 15 يوماً، وبعدها يحق للعميل تقديم شكوى للهيئة ضد الشركة.

يُذكر أن هيئة الاتصالات أطلقت قبل نحو 4 سنوات نظاماً إِلِكْتُرُونِيّاً لتلقي شكاوى المشتركين؛ وَذَلِكَ لِتسهيل إِجْرَاءَات معالجتها، إِضَافَةً لدفع الشركات للإسراع في معالجة قضايا عملائها.

شاهد ايضا

الدمام.. تغريدة مواطن تقود «التجارة» لمصادرة عصير منتهي الصلاحية بمتجر شهير (صور)

الدمام.. تغريدة مواطن تقود «التجارة» لمصادرة عصير منتهي الصلاحية بمتجر شهير (صور)

الصحة: توصلنا لهوية المعتدي على طبيب بأحد المراكز.. وسينال عقابه

الصحة: توصلنا لهوية المعتدي على طبيب بأحد المراكز.. وسينال عقابه

تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين.. تسيير 7 رحلات لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

تنفيذاً لتوجيه خادم الحرمين.. تسيير 7 رحلات لنقل الحجاج من الدوحة إلى جدة

قوات النخبة اليمنية تتقدم بأولى عملياتها شمالي «صعدة‏»

قوات النخبة اليمنية تتقدم بأولى عملياتها شمالي «صعدة‏»

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>