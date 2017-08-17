الدمام.. تغريدة مواطن تقود «التجارة» لمصادرة عصير منتهي الصلاحية بمتجر شهير (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تجاوباً مع بلاغ مغرد على ‘‘تويتر‘‘ اشتكى فيه من رصده لعصائر منتهية الصلاحية متواجدة بسوبر ماركت شهير في الدمام، أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنها بَاشَرَتِ البلاغ، وضبطت 54 علبة عصير منتهية الصلاحية بالفعل.

وأَضَافَتِ الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘: أن مراقبي الوزارة ضبطوا المنتجات واستَدْعُوا صاحب السوبر ماركت بعد إِصْدَار مذكرة بذلك، لإكمال الإِجْرَاءَات النظامية بحقه.

مِنْ جِهَتِه، شكر صاحب البلاغ التجارة على سرعة استجابتها، وتحركها لضبط المنتجات المخالفة.