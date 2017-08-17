 الطائف.. سوق أحلى الهدايا «العسل والورد» يواصل فعالياته لليوم الخامس | صحيفة تواصل الالكترونية

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الطائف.. سوق أحلى الهدايا «العسل والورد» يواصل فعالياته لليوم الخامس

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الطائف.. سوق أحلى الهدايا «العسل والورد» يواصل فعالياته لليوم الخامس

تواصل – واس:

تتواصل فعاليات سوق أحلى الهدايا (العسل والورد)، الذي تُنَظِّمه لجنة التنمية الاجْتِمَاعِيّة الأهلية بمركز الشفا بمحافظة الطائف في يومها الخامس، بمشاركة 21 عارضاً للعسل والورد الطائفي والأسر المنتجة.

ويتضمن السوق العديد من الفعاليات اليومية المختلفة مثل استقبال الزوار بالورود، وحراج العسل، والسحوبات اليومية على منتجات من العسل والورد، وقسائم شرائية، وإقامات مجانية مقدمة من منتجعات ومراكز تِجَارِيّة بالشفا والطائف، إِضَافَةً إلى بعض العروض الشعبية والضيافة اليومية المكونة من القرصان والعسل والسمن البلدي.

وقد لاقى السوق استحسان البائعين الذين أثنوا على التجهيزات المتميزة، وكذلك الزوار الذين تفاعلوا مع النشاطات المختلفة المقدمة لهم.

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