بالفيديو.. نهاية مؤلمة لشاب استخدم الجوال أثناء القيادة على طريق الملك خالد بالرياض

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تداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو وصوراً لحادث مُرَوِّع وقع بطريق الملك خالد في الرياض، حيث اصطدمت سيارة كانت تسير بسرعة كبيرة، على ما يبدو، بمؤخرة مقطورة شاحنة؛ مِمَّا أدى لانسحاق السيارة تحت الشاحنة من الخلف.

وتوقع عدد من متداولي صور الحادث بأنه وقع نتيجة لانشغال قائد السيارة الخَاصَّة بهاتفه الجوال، مع قيادته بسرعة عالية، فلم يلحظ وجود الشاحنة التي اصطدم بها، والتي يبدو أنها كانت تسير بسرعة معتدلة، أو توقفت فجأة.

بدوره، علق الدكتور محمد العريفي على الحادث، عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، قَائِلاً: “مرّ قبل قليل مسرعاً يسوق سيارته وينظر في جواله، وبعد دقيقة صار هذا حاله! لا أدري ما حدث للركاب؟ ربّ اشفهم إن كَانُوا أحياءً، وارحمهم إن ماتوا”.

وخلال مقطع الفيديو المتداول للحادث، يظهر صوت أحد المارة وهو يقول: “قائد السيارة مات ممسكاً الجوال في يده”؛ مِمَّا يدعم فرضية تسبب الجوال في الحادث المؤلم.