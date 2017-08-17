 «مدير الجوازات» يتفقد صالات الحج بمطار المؤسس.. ويطالب ببذل الجهد لخدمة الحجاج | صحيفة تواصل الالكترونية

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«مدير الجوازات» يتفقد صالات الحج بمطار المؤسس.. ويطالب ببذل الجهد لخدمة الحجاج

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«مدير الجوازات» يتفقد صالات الحج بمطار المؤسس.. ويطالب ببذل الجهد لخدمة الحجاج

تواصل – واس:

قام مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الخميس، بجولة تفقدية على عمل صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يرافقه مساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد المقبل، وكان في استقبالهما قائد قوة جوازات الحج بالمطار اللواء نياف الرويس.

ووقف اللواء اليحيى، خلال الجولة على سير العمل بصالات الحج لمتابعة إنهاء إِجْرَاءَات دخول ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام عن قرب، والتأكد من سرعة الإنجاز ودقة الإجراء؛ حِرْصَاً منه على عدم تأخر أَي حاج أمام كاونتر الجوازات.

وأوضح، أن العمل خلال مُهِمَّة الحج يسير وَفْقَاً لخطة الجوازات المعدة مُسْبَقَاً والمعمول بها حَالِيَّاً، لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وضمان إنهاء إِجْرَاءَات الحجاج بيسر وسهولة، وتحقيق رضا ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم للمشاعر المُقَدَّسَة.

وأَضَافَ اليحيى، أنه يتم كل عام دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة لاستقبال الحجاج والترحيب بهم بمختلف اللغات، والتعامل معهم بما يليق بالمناسبة التي قدموا من أجلها، من خلال “برنامج حياك” إِحْدَى الْخِدْمِاتِ المميزة التي تقدمها المديرية العامة للجوازات لضيوف الرحمن في المطارات الدَّوْلِيَّة كافة، كذلك تم تأمين الأجهزة التقنية المتطورة التي تسهم في تسهيل إِجْرَاءَات دخول حجاج بيت الله الحرام.

وحث اللواء اليحيى في نهاية الجولة منسوبي الجوازات بصالات الحج كافة، على تقديم أقْصَى ما في وسعهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وبذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ إِجْرَاءَات دخولهم.

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