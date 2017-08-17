قوات النخبة اليمنية تتقدم بأولى عملياتها شمالي «صعدة‏»

تواصل – واس:
بدأت قوات من النخبة في الجيش اليمني تنفيذ أولى عملياتها العسكرية ضد الانقلابيين، في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة اليمنية، محققة تقدماً نوعياً بالسيطرة على عدد من التباب والمرتفعات التي كانت المِيلِيشِيات الانْقِلَابية تتمركز فيها.
وأَفَادَت مصادر ميدانية في الجيش اليمني، أن القوات التابعة للواء 63 مُشَاة شَنَّت، اليوم الخميس، هجوماً واسعاً على مديرية باقم من ثلاثة محاور تَمَكَّنَت خلالها من السيطرة على جبال، ووادي الثعبان المحاذي لآل صبحان من الجهة الشمالية والواقع بين الخشم والنمسا.
وقال قائد قوات النخبة في اللواء 102 العقيد ناجي حمادي: إن قواته تحقق تقدماً نوعياً وَفْقَ الخطة المرسومة لها في جبهة باقم، طِبْقَاً لما ذكره موقع “26 سبتمبر” التابع للجيش اليمني.
وَأَكَّدَ العقيد حمادي أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة وحاسمة في قت تشهد فيه صفوف المِيلِيشِيا الانقلابية انهيارات كبيرة.