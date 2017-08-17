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قوات النخبة اليمنية تتقدم بأولى عملياتها شمالي «صعدة‏»

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قوات النخبة اليمنية تتقدم بأولى عملياتها شمالي «صعدة‏»

تواصل – واس:

بدأت قوات من النخبة في الجيش اليمني تنفيذ أولى عملياتها العسكرية ضد الانقلابيين، في مديرية باقم شمالي ‏محافظة صعدة اليمنية، محققة تقدماً نوعياً بالسيطرة على عدد من التباب والمرتفعات التي ‏كانت المِيلِيشِيات الانْقِلَابية تتمركز فيها.‏

وأَفَادَت مصادر ميدانية في الجيش اليمني، أن القوات التابعة للواء 63 مُشَاة شَنَّت، اليوم الخميس، ‏هجوماً واسعاً على مديرية باقم من ثلاثة محاور تَمَكَّنَت خلالها من السيطرة على جبال، ووادي ‏الثعبان المحاذي لآل صبحان من الجهة الشمالية والواقع بين الخشم والنمسا.‏

وقال قائد قوات النخبة في اللواء 102 العقيد ناجي حمادي: إن قواته تحقق تقدماً نوعياً وَفْقَ ‏الخطة المرسومة لها في جبهة باقم، طِبْقَاً لما ذكره موقع “26 سبتمبر” التابع للجيش اليمني.‏

وَأَكَّدَ العقيد حمادي أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت كبيرة وحاسمة في قت تشهد فيه صفوف ‏المِيلِيشِيا الانقلابية انهيارات كبيرة.‏

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