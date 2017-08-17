200 ألف وحدة إنارة تضيء سماء مكة بموسم الحج

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أنهت وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية، ممثلة في أمانة العاصمة المُقَدَّسَة أَعْمَال الصيانة، وتجهيز 200 ألف وحدة إنارة في مَكَّة المكرمة والمشاعر المُقَدَّسَة، مركبة على أعمدة الشبكة، البالغ عددها 85 ألف عَمُود وبرج إنارة، إلى جانب تجهيز 950 لوحة توزيع كهربائية، فيما تبلغ أطوال الكابلات الأرضية 900 ألف متر طولي.

وتشتمل شبكات الإنارة في المشاعر المُقَدَّسَة على 923 برجاً للإنارة، تتراوح ارْتِفَاعاتها من 20 إلى 50 متراً، يحمل كل منها من 4 إلى 12 كشافاً بقوة من 400 إلى 1000 واط، إِضَافَةً إلى 350 لوحة توزيع كهربائية بالمشاعر المُقَدَّسَة ومواقف حجز السيارات وبوابة مَكَّة المكرمة، وكذلك طريق الليث، والهدى، وجدة السريع، والشرائع، وطريق المدينة، ومبنى أمانة العاصمة المُقَدَّسَة.

وتزداد أهمية أَعْمَال الإنارة وصيانتها خلال موسم الحج، في ظل أن الملايين من حجاج بيت الله الحرام، يقضون جُزْءَاً كبيراً من مناسكهم ليلاً، خَاصَّة في المزدلفة ومنى؛ وهُوَ مَا يفرض اسْتِعْدَادات وتجهيزات ضخمة، لتضاء سماء المشاعر المُقَدَّسَة بالإنارة الكاملة، خلال موسم الحج لاستقبال ضيوف الرحمن، من شتى بقاع الأرض، في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.

ويشرف على صيانة الإنارة بمكة المكرمة والمشاعر المُقَدَّسَة جهاز فني متكامل من مهندسين ومشرفين وفنيين، يتمثل دورهم في المتابعة الإدارية والميدانية على مدار الساعة، لجميع ما يتعلق بشبكة الإنارة بالمشاعر المُقَدَّسَة.

يقوم فريق الصيانة بِالْكَشْفِ على وحدات الإنارة، والالتزام باستبدال القطع الدَّاخِلِيَّة التالفة لوحدات الإنارة، ويشمل ذلك اللمبات، والترنسات، وخلافه، وتفقد فوانيس الشبكة، والاطمئنان على سلامة الأسلاك الموصلة للمكونات الدَّاخِلِيَّة.

كما يقوم الفريق بصيانة لوحات التوزيع الكهربائية، وتفقد اللوحات بشكل مستمر؛ لضمان اسْتِمْرَار عملها بدرجة عالية من الكفاءة، مع ضبط الساعات الفلكية.

ولا يقتصر عمل فريق الصيانة على ذلك، بل يقوم بأخذ جولات ميدانية على مدار الساعة، للاطمئنان على عمل هذه اللوحات، والمُبَادَرَة بإصلاح أَي عطل مفاجئ لمكونات اللوحات، والتأكد من سلامتها وصيانة أبراج الإنارة وجميع مكونات الأبراج، وتفقد أبواب الأبراج وعمل الإصلاحات اللازمة، بِالإِضَافَةِ إلى تكثيف أَعْمَال الصيانة الدورية للتجهيزات الكهربائية.

وتشكل أَعْمَال الإنارة وصيانتها وتشغيلها حيزاً كبيراً من اهتمامات الأمانة، بإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مَكَّة المكرمة، وبدعم كامل من مَعَالِي وزير الشؤون البَلَدِيَّة والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ.

وتأتي تلك الجهود في إطار حرص المملكة على تحقيق موسم ناجح للحج بجميع مراحله، وعلى مستوى كافة القطاعات، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وتسخير كافة الإمكانات والسبل؛ من أجل ضمان أداء المناسك بسهولة ويسر، مُنْذُ قدومهم إلى الأماكن المُقَدَّسَة، وحتى عودتهم إلى أوطانهم بعد رحلتهم الإيمانية وأدائهم ذلك الركن العظيم من أركان الإسلام.