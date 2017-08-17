سامسونج تطلق قرص تخزين محمولاً مع سرعة نقل 540 ميجابايت في الثانية

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة سامسونج أمس، قرص التخزين الخارجي الجديد “سامسونج بورتابل إس إس دي تي5” Samsung Portable SSD T5، الذي يَأْتِي بتقنية “الحالة الساكنة” SSD.

وقالت سامسونج في بَيَانٍ لَهَا: “يقدم الـ تي5، سرعات نقل الرائدة في صناعة مع أمن البيانات المشفرة في تصميم محكم ومتين؛ مِمَّا يجعل وصول المستهلكين إلى البيانات الأكثر قيمة في أَي مكان وفي أَي وقت أسهل من أَي وقت مضى”.

وأَضَافَت سامسونج أن “تي5” الجديد، الذي يوفر سرعات نقل تبلغ 540 ميجابايت في الثَّانِية، أَي أسرع بنحو 4.9 مرة مقارنة بمنتجات أقراص التخزين الخارجية HDD، صُمم خِصِّيصَاً لصناع المحتوى، ومهنيي الشركات وقطاع تقنية المعلومات، وكذلك للمستهلكين العاديين، ليمنحهم وُصُولاً سَهْلاً وفورياً للبيانات.

ويَمْتَاز قرص التخزين الجديد بأنه صغير الحجم مع سماكة لا تتجاوز 10.5 ميلِّيمتر ووزن لا يتعدى 51 جراماً، ثم إنه يَأْتِي مع هيكل مصنوع من الألمنيوم، ويتوفر باللونين الأسود والأزرق.

وذَكَرَت سامسونج أن “تي5” الجديد قادر على تحمل الصدمات بِفَضْل خلوه من الأجزاء المتحركة؛ إِذْ يمكنه الصمود بعد السقوط من ارْتِفَاع مترين. وهو يَأْتِي مع برنامج يدعم مختلف أنظمة تشغيل الحواسب الشخصية والأجهزة المحمولة، مع تقنية تشفير البيانات AES 256 – bit.