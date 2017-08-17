 تعيين الشيخ «الزميع» رئيساً للمحكمة العامة بينبع | صحيفة تواصل الالكترونية

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تعيين الشيخ «الزميع» رئيساً للمحكمة العامة بينبع

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تعيين الشيخ «الزميع» رئيساً للمحكمة العامة بينبع

تواصل – عبدالله الحجوري:

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تسمية الشيخ إبراهيم بن عبدالله الزميع رئيساً للمحكمة العامة بينبع، وذلك ضمن عَدَدٍ من قرارات المجلس الأعلى للقضاء الصادرة في اجتماع المجلس رقم ٢١، والمتضمنة تسمية عددٍ من رؤساء المحاكم ومساعديهم في محاكم الدرجة الأولى.

وسبق أن عمل الشيخ الزميع، قاضياً بالدائرة الجزائية بينبع، حتى أصبح رئيساً للدوائر الجزائية، وبعدها عمل قاضياً بدائرة الأحوال الشخصية، حتى صدور قرار المجلس بتوليه منصب رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد.

يُذكر أن رئيس المحكمة العامة بينبع، الشيخ إبراهيم عبدالله الزميع حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من جامعة القصيم، إِضَافَةً لِكَوْنه باحث دكتوراه في الفقه المقارن بجامعة القصيم.

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