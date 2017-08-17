الكويت.. حشود غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على جثماني الداعيتين العلي والحسيني (فيديو وصور)

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أَدَّتْ حشود غفيرة من المصلين صلاة الجنازة على جثماني الشيخين الكويتيين وليد العلي، وفهد الحسيني اللذين تُوفيا بتفجير إرهابي اسْتَهْدَف مطعماً في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو، أثناء قيامهما بعملهما الدعوي هناك.

وشهدت صلاة الجنازة، اليوم الخميس، حضوراً شعبياً ورسمياً على مستوى الكويت والعالم العَرَبِيّ والإسلامي لتقديم واجب العزاء في الشيخين.

يَأْتِي ذلك فيما أَصْدَرَ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أوامره بإطلاق اسمي الشيخين، رحمهما الله، إمام المسجد الكبير الشيخ الدكتور وليد العلي، والشيخ فهد الحسيني على مسجدين جديدين في البلاد، حسبما أعلن وزير الأَوْقَاف والشؤون الإسلامية الكويتي محمد الجبري.

وأَضَافَ الجبري، وَفْقَاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “أن هذه المكرمة الأميرية من أمير البلاد تأتي تكريماً من سُمُوّه للشهيدين الكويتيين اللذين اغتالتهما يد الغدر والإرهاب، في حادث الاعتداء الأليم؛ ولما لهما، رحمهما الله، من دور بارز في الدعوة والعمل على ترسيخ مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة”.