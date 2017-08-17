القصيم.. إطلاق سراح 546 سجيناً بالعفو الملكي «الرمضاني»

تواصل – واس:

أطلقت إدارة السجون بمنطقة القصيم سراح 546 نزيلاً ممن شملهم العفو الملكي الكريم لعام 1438هـ؛ إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حَفِظَهُ اللَّهُ ـ بالعفو عن نزلاء السجون، والصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك لِهَذَا العام، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وأَوْضَحَ وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح البرادي: أن لجان العفو مستمرة في عملها على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام، مُبَيِّنَاً أن اللجان تحظى باهتمام ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، دَاعِيَاً بأن تكون تلك اللفتة الأبوية من القيادة الرشيدة فرصة لهم لعودتهم إلى الصواب، بعد أن تم لم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وباب هداية لهم لبداية مرحلة جديدة في الحياة.

وَأَشَارَ إلى أن من تم إطلاق سراحهم من سجناء وموقوفين مطلقين بالكفالة من رجال ونساء أجانب وسعوديين شملهم العفو لشهر رمضان المبارك وحتى 20 ذي القعدة بلغ عددهم 546 مسجوناً.