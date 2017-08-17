 الغرامة 50 ألف ريال والسجن (6)أشهر عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح..والترحيل للمقيم | صحيفة تواصل الالكترونية

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الغرامة 50 ألف ريال والسجن (6) أشهر عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح.. والترحيل للمقيم

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الغرامة 50 ألف ريال والسجن (6) أشهر عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح.. والترحيل للمقيم

تواصل – الرياض:

أكدت إمارة منطقة مَكَّة المكرمة، أن عقوبة نقل الحاج بدون تصريح، غرامة مالية تصل لـ 50.000 ألف ريال، وسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، والمطالبة بمصادرة المركبة بحكم قضائي، وترحيل المخالف بعد تنفيذ العقوبة.

وَأَكَّدَتِ الجهات ذات العلاقة أن الإبعاد خارج المملكة عقوبة المقيم المتوجه للحج من دون تصريح، مع منعه من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

من جانب آخر، كثَّفت كافة الجهات الأمنية جهودها الميدانية في جميع نقاط الفرز والتفتيش بمداخل مَكَّة المكرمة؛ لضبط المخالفين لنظام الحج ممن لا يحملون تصاريح نظامية، وأنهت فِي وَقْتٍ سَابِقٍ تجهيز الإمْكَانَات اللازمة؛ وَفْقَ خطة متكاملة لموسم الحج لِهَذَا العام 1438هـ.

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