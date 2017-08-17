ضيوف الرحمن يثمنون حفاوة الاستقبال وسهولة الإجراءات عبر جدارية «شكراً خادم الحرمين»

تواصل – واس:

دشن مطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم جدارية بِعُنْوَان: “شكراً خادم الحرمين” عرفاناً وتكريماً نظير ما يقدمه – حَفِظَهُ اللَّهُ – للأمة الإسلامية ولضيوف الرحمن الله، خَاصَّة من الرعاية والحرص والاهتمام التي جعلت من رحلة الحج سهلة وميسرة.

وحضر تدشين الجدارية مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ للمطارات المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار نيابة عن رئيس الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، وعدد من المسؤولين بالمطار.

ودوّن مساعد رئيس الهيئة بالجدارية عبارة “خدمة ضيوف الرحمن شرف لا بعده شرف، شكراً خادم الحرمين، شكراً لولي العهد الأمين”.

وقال: إن الجدارية التي ستحمل مشاعر الحب والوفاء والدعوات القلبية الصادقة من ضيوف الرحمن لمقام خادم الحرمين الشريفين – حَفِظَهُ اللَّهُ – مُشِيرَاً إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما من شأنه خدمة الحجيج لأداء مناسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة، بما في ذلك تسهيل إِجْرَاءَاتهم عبر مطارات المملكة.

وتبلغ مساحة الجدارية التي انبثقت فكرتها من طلائع الحجاج قرابة الـ10 أمتار مربعة، حيث عبروا عن شكرهم وامْتِنَانهم لخادم الحرمين الشريفين لما وجدوه من رعاية واهتمام فور وصولهم للمطار، واقترحوا منحهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم نظير ما حظوا به من تسهيلات مُنْذُ لحظة وصولهم إلى المملكة، وعملت إدارة المطار على تحويل تلك الفكرة إلى واقع من خلال الجدارية.

ودوّن الحجاج القادمون عبر مجمع صالات الحج والعمرة على الجدارية عبارات الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين، مشيدين بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات متكاملة ومتميزة.

وأَعْرَب الجميع عن عميق شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه على ما توليه من اهتمام بالغ في كافة الجوانب التي تهيئ لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مُنْذُ دخولهم المملكة وحتى مغادرتهم الأراضي المُقَدَّسَة إلى أوطانهم.

يذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين تولي ضيوف الرحمن جل اهتمامها من خلال إنشاء مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، التي توفر أفضل الخدمات للحجاج بمشاركة أكثر من 25 جهة حُكُومِيّة وأهلية تحت سقف واحد في سبيل التخفيف على الحاج وإنهاء إجراءاته في أقصر مدة زمنية.

وكانت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد رفعت اسْتِعْدَادها مع تزايد أعداد القادمين لموسم حج هذا العام عبر صالات الحج والعمرة، من خلال تهيئة الصالات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.