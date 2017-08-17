 ضيوف الرحمن يثمنون حفاوة الاستقبال وسهولة الإجراءات عبر جدارية «شكراً خادم الحرمين» | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«النقد» توقف 7 شركات تعمل بمجال التأمين إدارة النظافة في المسجد الحرام تبحث مع منسوبي «بن لادن» خطة العمل بموسم الحج بعد وصوله المملكة.. حاج قطري: لم نجد إلا الاحترام والتقدير (فيديو) الكويت.. حشود غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على جثماني الداعيتين العلي والحسيني (فيديو وصور) ارتفاع ضحايا حادث الدهس في برشلونة الى 13 شخصا وجرح العشرات هطول أمطار مصحوبة بغبار يحجب الرؤية على «الرياض» (فيديو وصور) «العتيق» مخاطباً الآباء والأمهات: عليكم بتحفيظ أبنائكم القرآن لـ«يبروكم» (فيديو) الغرامة 50 ألف ريال والسجن (6) أشهر عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح.. والترحيل للمقيم الرئيس اليمني من الرياض: اليمنيون أثبتوا فشل التجربة الإيرانية في بلادهم أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن فهد بن سعد (صور) مواطن يفاجئ «قاتل ابنه» بقرار إنساني مؤثر.. والتكبيرات تملأ «ساحة القصاص».. (فيديو) شاب يبصق على بريطانية وآخر يتباهى بسيارته الذهبية.. متى يتوقف «الهياط» الخليجي بأوروبا؟

ضيوف الرحمن يثمنون حفاوة الاستقبال وسهولة الإجراءات عبر جدارية «شكراً خادم الحرمين»

0
ضيوف الرحمن يثمنون حفاوة الاستقبال وسهولة الإجراءات عبر جدارية «شكراً خادم الحرمين»

تواصل – واس:

دشن مطار الملك عبدالعزيز الدولي اليوم جدارية بِعُنْوَان: “شكراً خادم الحرمين” عرفاناً وتكريماً نظير ما يقدمه – حَفِظَهُ اللَّهُ – للأمة الإسلامية ولضيوف الرحمن الله، خَاصَّة من الرعاية والحرص والاهتمام التي جعلت من رحلة الحج سهلة وميسرة.

وحضر تدشين الجدارية مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ للمطارات المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار نيابة عن رئيس الهيئة العامة للطيران المَدَنِيّ الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبدالله بن مسعد الريمي، وعدد من المسؤولين بالمطار.

ودوّن مساعد رئيس الهيئة بالجدارية عبارة “خدمة ضيوف الرحمن شرف لا بعده شرف، شكراً خادم الحرمين، شكراً لولي العهد الأمين”.

وقال: إن الجدارية التي ستحمل مشاعر الحب والوفاء والدعوات القلبية الصادقة من ضيوف الرحمن لمقام خادم الحرمين الشريفين – حَفِظَهُ اللَّهُ – مُشِيرَاً إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما من شأنه خدمة الحجيج لأداء مناسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة، بما في ذلك تسهيل إِجْرَاءَاتهم عبر مطارات المملكة.

وتبلغ مساحة الجدارية التي انبثقت فكرتها من طلائع الحجاج قرابة الـ10 أمتار مربعة، حيث عبروا عن شكرهم وامْتِنَانهم لخادم الحرمين الشريفين لما وجدوه من رعاية واهتمام فور وصولهم للمطار، واقترحوا منحهم فرصة للتعبير عن مشاعرهم نظير ما حظوا به من تسهيلات مُنْذُ لحظة وصولهم إلى المملكة، وعملت إدارة المطار على تحويل تلك الفكرة إلى واقع من خلال الجدارية.

ودوّن الحجاج القادمون عبر مجمع صالات الحج والعمرة على الجدارية عبارات الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين، مشيدين بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات متكاملة ومتميزة.

وأَعْرَب الجميع عن عميق شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائبه على ما توليه من اهتمام بالغ في كافة الجوانب التي تهيئ لضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة مُنْذُ دخولهم المملكة وحتى مغادرتهم الأراضي المُقَدَّسَة إلى أوطانهم.

يذكر أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين تولي ضيوف الرحمن جل اهتمامها من خلال إنشاء مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، التي توفر أفضل الخدمات للحجاج بمشاركة أكثر من 25 جهة حُكُومِيّة وأهلية تحت سقف واحد في سبيل التخفيف على الحاج وإنهاء إجراءاته في أقصر مدة زمنية.

وكانت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد رفعت اسْتِعْدَادها مع تزايد أعداد القادمين لموسم حج هذا العام عبر صالات الحج والعمرة، من خلال تهيئة الصالات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

شاهد ايضا

200 ألف وحدة إنارة تضيء سماء مكة بموسم الحج

200 ألف وحدة إنارة تضيء سماء مكة بموسم الحج

«مدير الجوازات» يتفقد صالات الحج بمطار المؤسس.. ويطالب ببذل الجهد لخدمة الحجاج

«مدير الجوازات» يتفقد صالات الحج بمطار المؤسس.. ويطالب ببذل الجهد لخدمة الحجاج

«النقد» توقف 7 شركات تعمل بمجال التأمين

«النقد» توقف 7 شركات تعمل بمجال التأمين

إدارة النظافة في المسجد الحرام تبحث مع منسوبي «بن لادن» خطة العمل بموسم الحج

إدارة النظافة في المسجد الحرام تبحث مع منسوبي «بن لادن» خطة العمل بموسم الحج

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>