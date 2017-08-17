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«النقد» توقف 7 شركات تعمل بمجال التأمين

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«النقد» توقف 7 شركات تعمل بمجال التأمين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إيقاف عدد من شركات المهن الحرة التي تعمل بمجال التأمين، ومنعها من ممارسة أي نشاط متعلق بالتأمين، وذلك بناء على طلبها بالتخارج من السوق.

والشركات الموقوفة هي:

  1. شركة الرابط السعودي للوساطة التأمينية.
  2. الشركة السعودية العامة لوساطة التأمين وإعادة التأمين.
  3. شركة وكالة الاتحاد الوطني السعودي لخدمات التأمين.
  4. شركة إتقان للاستشارات التأمينية.
  5. شركة الأمل لوساطة التأمين (شركة ساب انشورانس سيرفيسز المحدودة سابقاً).
  6. شركة خدمات المطالبات والأخطار المحدودة – كارز.
  7. شركة الرواد لوكالة التأمين.

وقالت مؤسسة النقد إن قرار الإيقاف جاء بناء على صلاحية المؤسسة في الإشراف والرقابة على نشاط شركات المهن الحرة استناداً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ.

ولفتت المؤسسة إلى أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤوليات تلك الشركات من التزاماتها القائمة تجاه الغير. كما أن على هذه الشركات إكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنهاء النشاط.

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