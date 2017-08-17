بالفيديو.. مسمار يخترق صدر رجل أمريكي

تواصل – وكالات:

نجا رجل أمريكي من الموت، بعد أن أفلت مسمار من مقدح كان يستعمله في تثبيت أنابيب مدفأة في الخشب، ودخل إلى صدره واقترب من شرايينه وقلبه على نحو خطر.

وأَظْهَرَت الأشعة السينية أن المسمار، الذي اخترق صدر دوغ بيرجيسون (52 عاماً)، بلغ طوله نحو 9 سنتيميترات، ودخل إلى جسمه بسرعة رصاصة مسدس من عيار 22.

وقال بيرجيسون؛ وَهُوَ من ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة، إنه رأى جُزْءَاً من المسمار خارجاً من جسمه نحو 2.5 سنتيميتر، لكنه فضل عدم سحبه، وقاد سيارته بنفسه نحو 10 دقائق إلى أقرب مستشفى، وعَلَى الْفَوْرِ أجرى له الأطباء عملية جراحية وأخرجوا المسمار، ولا يزال يلزم بيته للتعافي من الحادثة.