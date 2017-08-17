تسريبات تكشف تخلي آيفون 8 عن خاصية مهمة

تواصل – وكالات:

أَفَادَتْ تسريبات جديدة بِشَأْنِ هاتف آيفون 8 المرتقب، آخر إِصْدَارات شركة آبل، بأنه سيستغني عن خاصية اعتُبرت ميزة في السابق.

ونقلت صَحِيفَة “صن” البريطانية عن غوردون كيلي الخبير في التكنولوجيا قوله: إن آيفون 8 لن يحتوي على زر اللمس للتعرف على المستخدم من البصمة.

وأَوْضَحَ أنه سيستبدل ذلك بتقنية التعرف على ملامح الوجه من خلال الكاميرا الأمامية، وهي ذات التقنية التي اعتمدتها سامسونغ في هاتفها جلاكسي S8.

وسيعد ذلك تحدياً كبيراً لمحبي آبل، بعدما كانت البصمة من أهم المميزات، التي استحدثها الهاتف مُنْذُ 2015، فَضْلاً عن أنها جزء من نظام مدفوعات آبل، وسيكون بإمكان المستخدم النظر في الكاميرا لفتح الهاتف والتطبيقات المصرفية.