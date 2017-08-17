 بعد وصوله المملكة.. حاج قطري: لم نجد إلا الاحترام والتقدير (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«النقد» توقف 7 شركات تعمل بمجال التأمين إدارة النظافة في المسجد الحرام تبحث مع منسوبي «بن لادن» خطة العمل بموسم الحج بعد وصوله المملكة.. حاج قطري: لم نجد إلا الاحترام والتقدير (فيديو) الكويت.. حشود غفيرة تؤدي صلاة الجنازة على جثماني الداعيتين العلي والحسيني (فيديو وصور) ارتفاع ضحايا حادث الدهس في برشلونة الى 13 شخصا وجرح العشرات هطول أمطار مصحوبة بغبار يحجب الرؤية على «الرياض» (فيديو وصور) «العتيق» مخاطباً الآباء والأمهات: عليكم بتحفيظ أبنائكم القرآن لـ«يبروكم» (فيديو) الغرامة 50 ألف ريال والسجن (6) أشهر عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح.. والترحيل للمقيم الرئيس اليمني من الرياض: اليمنيون أثبتوا فشل التجربة الإيرانية في بلادهم أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن فهد بن سعد (صور) مواطن يفاجئ «قاتل ابنه» بقرار إنساني مؤثر.. والتكبيرات تملأ «ساحة القصاص».. (فيديو) شاب يبصق على بريطانية وآخر يتباهى بسيارته الذهبية.. متى يتوقف «الهياط» الخليجي بأوروبا؟

بعد وصوله المملكة.. حاج قطري: لم نجد إلا الاحترام والتقدير (فيديو)

1

تواصل – الرياض:

وصف حاج قطري كيف تم استقباله داخل المملكة العَرَبِيّة السعودية، فور وصوله إلى منفذ سلوى البري لأداء فريضة الحج، مُؤكِّدَاً أنه لم يجد إلا الاحترام والتقدير وسهولة الإِجْرَاءَات.

وقال الحاج القطري مسفر الهاجري: “إن الإِجْرَاءَات أسهل من السهل”، مُؤكِّدَاً أنه لا يوجد فيها أَي تعقيد أو شوائب، وَفْقَاً لـ”الإخبارية”.

وأَضَافَ الهاجري: “خدمونا من الباب إلى أن خرجنا المخرج النهائي، بكل احترام وتقدير وسلاسة في الإِجْرَاءَات، وما أخذنا في الوصول إلا أقل من 20 دقيقة ونحن في أراضي السعودية”.

شاهد ايضا

200 ألف وحدة إنارة تضيء سماء مكة بموسم الحج

200 ألف وحدة إنارة تضيء سماء مكة بموسم الحج

«مدير الجوازات» يتفقد صالات الحج بمطار المؤسس.. ويطالب ببذل الجهد لخدمة الحجاج

«مدير الجوازات» يتفقد صالات الحج بمطار المؤسس.. ويطالب ببذل الجهد لخدمة الحجاج

ضيوف الرحمن يثمنون حفاوة الاستقبال وسهولة الإجراءات عبر جدارية «شكراً خادم الحرمين»

ضيوف الرحمن يثمنون حفاوة الاستقبال وسهولة الإجراءات عبر جدارية «شكراً خادم الحرمين»

«النقد» توقف 7 شركات تعمل بمجال التأمين

«النقد» توقف 7 شركات تعمل بمجال التأمين

١ تعليق

  1. فليخسى كل ناعق … ضد الشعب القطر والشعب السعودي حفظ الله ولا امرنا وسدد للخير خطاهم .

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>