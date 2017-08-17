بعد وصوله المملكة.. حاج قطري: لم نجد إلا الاحترام والتقدير (فيديو)

تواصل – الرياض:

وصف حاج قطري كيف تم استقباله داخل المملكة العَرَبِيّة السعودية، فور وصوله إلى منفذ سلوى البري لأداء فريضة الحج، مُؤكِّدَاً أنه لم يجد إلا الاحترام والتقدير وسهولة الإِجْرَاءَات.

وقال الحاج القطري مسفر الهاجري: “إن الإِجْرَاءَات أسهل من السهل”، مُؤكِّدَاً أنه لا يوجد فيها أَي تعقيد أو شوائب، وَفْقَاً لـ”الإخبارية”.

وأَضَافَ الهاجري: “خدمونا من الباب إلى أن خرجنا المخرج النهائي، بكل احترام وتقدير وسلاسة في الإِجْرَاءَات، وما أخذنا في الوصول إلا أقل من 20 دقيقة ونحن في أراضي السعودية”.