 7 نصائح تجنبك حروق الشمس والتسلخات خلال أداء مناسك الحج | صحيفة تواصل الالكترونية

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7 نصائح تجنبك حروق الشمس والتسلخات خلال أداء مناسك الحج

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7 نصائح تجنبك حروق الشمس والتسلخات خلال أداء مناسك الحج

تواصل – وكالات:

نصح الدكتور هاني الناظر، اسْتشَاري الأمْراض الجلدية الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث المصري، بضرورة اتخاذ عدد من الإِجْرَاءَات الطبية للحجاج خلال أداء مناسك الحج؛ لعدم التعرض للإِصَابَة بالأمْراض الجلدية.

وأبرز هذه النصائح هي:

1 – تجنب التعرض المباشر للشمس خَاصَّة فترة الظهيرة، ولا بُدَّ من استخدام “الشمسية”.

2 – استخدام الكريمات الواقية من الشمس، ويوجد أنواع خالية من الروائح يمكن استخدامها خلال المناسك.

3 – الإكثار من شرب المياه.

4 – الذين لا يعانون من أمراض الضغط لا بُدَّ أن يتناولوا قطعة صغيرة من المخلل؛ لتعويض الأملاح التي يفقدها الجسم مع العرق والتي تسبب تقلص العضلات، وهبوط للجسم.

5 – استخدام كريمات مضادة للفطريات والتسلخات في مناطق الثنايا، وبين أصابع القدمين.

6 – عند التعرض لأي جروح لا بُدَّ من استخدام كريمات مطهرة تَحْتَوِي على مضادات حيوية.

7 – استخدام الكمامة مُهِمّ جِدّاً أثناء السير والانتقال في المناطق المزدحمة.

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