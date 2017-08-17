الرئيس اليمني من الرياض: اليمنيون أثبتوا فشل التجربة الإيرانية في بلادهم

تواصل – واس:

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال ترؤسه اليوم اجْتِمَاعَاً في الرياض، ضم نائبه الفريق الركن علي محسن ‏صالح، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، والمستشار الرئاسي رشاد العليمي، ومحافظ عدن ‏عبدالعزيز المفلحي، أن التجربة الإيرانية في بلاده فشلت وستفشل ‏وسيرفضها شعبه، وأن بشائر النصر على الميليشيا الانقلابية تلوح في الأفق وسيتم دحرها ‏واستعادة مؤسسات الدولة.‏

وجدد الرئيس اليمني، طِبْقَاً لما ذَكَرَته ‘‘وكالة الأنباء اليمنية‘‘ التأكيد على أن مخرجات ‏الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي المبني على الشراكة والعدالة والمساواة هو خيار الشعب ‏اليمني، لَافِتَاً الانتباه في الوقت نفسه إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في رفضها لدعوات ‏السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.

‏وفي الشأن المتعلق بالأوضاع في عدن، أكَّدَ هادي أن العاصمة المؤقتة تشهد تَحَسُّنَاً ‏ملحوظاً ‏في جميع المجالات الإغاثية وإِعِادَة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها المِيلِيشِيات على ‏مدن ‏المحافظة.‏