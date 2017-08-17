الرئيس اليمني من الرياض: اليمنيون أثبتوا فشل التجربة الإيرانية في بلادهم

تواصل – واس:
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال ترؤسه اليوم اجْتِمَاعَاً في الرياض، ضم نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، والمستشار الرئاسي رشاد العليمي، ومحافظ عدن عبدالعزيز المفلحي، أن التجربة الإيرانية في بلاده فشلت وستفشل وسيرفضها شعبه، وأن بشائر النصر على الميليشيا الانقلابية تلوح في الأفق وسيتم دحرها واستعادة مؤسسات الدولة.
وجدد الرئيس اليمني، طِبْقَاً لما ذَكَرَته ‘‘وكالة الأنباء اليمنية‘‘ التأكيد على أن مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الاتحادي المبني على الشراكة والعدالة والمساواة هو خيار الشعب اليمني، لَافِتَاً الانتباه في الوقت نفسه إلى أن الميليشيا الانقلابية مستمرة في رفضها لدعوات السلام المبنية على المرجعيات الثلاث.
وفي الشأن المتعلق بالأوضاع في عدن، أكَّدَ هادي أن العاصمة المؤقتة تشهد تَحَسُّنَاً ملحوظاً في جميع المجالات الإغاثية وإِعِادَة إعمار ما خلفته الحرب التي شنتها المِيلِيشِيات على مدن المحافظة.