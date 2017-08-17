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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن فهد بن سعد (صور)

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أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن فهد بن سعد (صور)

تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وذلك بجامع الامام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين سماحة مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية.

كما أدى الصلاة مع سموه إخوان الفقيد أصحاب السمو الأمراء ( بدر ، وعبدالعزيز )، وابن الفقيد ( محمد ) ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز بن سليمان الزمامي وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمعاً من المواطنين.

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