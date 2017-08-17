مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7179.34 نقطة

تواصل- واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 50.99 نقطة ليقفل عند مستوى 7179.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 98 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 61 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, والأندلس, وتهامة, وإكسترا, وبروج للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الشرقية للتنمية, والحكير, وتعليم ريت, وجبسكو, وميدغلف للتأمين, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 2.50% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, والجزيرة ريت, والطباعة والتغليف، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والراجحي، ودار الأركان، والأبحاث والتسويق هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 29.52 نقطة ليقفل عند مستوى 3429.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 141 ألف سهم تقاسمتها 217 صفقة.