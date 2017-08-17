 «الخطوط السعودية» تُدشّن خدمة «من وإلى المطار» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الخطوط السعودية» تُدشّن خدمة «من وإلى المطار»

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«الخطوط السعودية» تُدشّن خدمة «من وإلى المطار»

 

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت ‘‘الخطوط السعودية‘‘ خدمة جديدة تضاف إلى مجمل خدماتها، تقوم على إيصال المسافرين من وإلى المطارات، في خطوة تهدف منها لراحة عملائها، مؤكدة أن سعر التوصيل يظهر أثناء حجز الخدمة وبضمان عدم تغييره.

وأطلقت الشركة الخدمة الجديدة عبر موقعها الإلكتروني، حيث أصبح بإمكان الضيف بعد إتمام إجراء الحجز، تأمين سيارة بسائق لنقله من المطار إلى وجهته، وكذلك من مقر إقامته إلى المطار في رحلات المغادرة، وذلك بهدف توفير خدمة مميزة ورفيعة المستوى بالشراكة مع إحدى الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

وأشارت ‘‘الخطوط السعودية‘‘ إلى أن هذه الخدمة، تتوفر في الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، إلى جانب أكثر من (250) وجهة دولية تشمل باريس ولندن وواشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وجنيف وتورنتو وروما ودبي ومدريد وميونخ وجوانزو وغيرها، فضلاً عن توفر أعداد متنوعة من السيارات الراقية بمختلف الأحجام.

 

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