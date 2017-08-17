مواطن يفاجئ «قاتل ابنه» بقرار إنساني مؤثر.. والتكبيرات تملأ «ساحة القصاص».. (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في موقف إِنْسَاني مؤثر، تداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو لمواطن وهو يتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، قبيل لحظات من تنفيذ القِصَاص فيه، اليوم الخميس، في ساحة القِصَاص بخميس مشيط بمنطقة عسير.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو والد القتيل؛ وَهُوَ يقول للمتجمهرين في ساحة القصاص: “بيض الله وجوهكم، عفوت عنه لوجه الله”، فتعالت صيحات الحضور بالتكبير والتهليل، وقاموا بحمل الأب على أعناقهم فرحين بما قَامَ به.

يُشَارُ إلى أن القاتل قضى عامين في السجن، وكان مِن الْمُقَرَّرِ تنفيذ القِصَاص فيه اليوم، قبل أن يعفو عنه والد القتيل بدون أَي مقابل.