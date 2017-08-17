«المرور» يكشف حقيقة مخالفة تنبيه السائقين لبعضهم بوجود «ساهر»

تواصل – الرياض:

قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان: إن استخدام الإضاءة الخلفية “الفلشر” للتنبيه بوجود كاميرات “ساهر”، لا يعد مخالفةً مرورية، ولا يوجد نص نظامي يقضي بمخالفة السائق الذي يستخدم “الفلشر” للتنبيه لوجود كاميرات “ساهر”.

وأوضح “الربيعان”، أن الإدارة للمرور تضع لوحات تحذيرية في أغلب الطرق تنبه بوجود كاميرات على الطريق، وفقاً لـ”الرياض”.

وكانت تصريحات منسوبة للمرور نُشرت في وقت سابق تقول إن استخدام أضواء “الفلشر” لتنبيه السائقين لبعضهم البعض بوجود كاميرات “ساهر” على الطريق مخالفة مرورية، تكلف مرتكبها غرامة مالية تصل إلى 300 ريال.