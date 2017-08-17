 «هيئة النقل» تسمح للناقلين البريين بتوفير الخدمات للحجاج القطريين | صحيفة تواصل الالكترونية

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«هيئة النقل» تسمح للناقلين البريين بتوفير الخدمات للحجاج القطريين

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«هيئة النقل» تسمح للناقلين البريين بتوفير الخدمات للحجاج القطريين

 

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان: إن قطاعات منظومة النقل كافة على استعداد كامل لاستقبال ضيوف الرحمن من دولة قطر، حيث قامت هيئة النقل العام بالسماح للناقلين البريين بتوفير خدمات النقل للحجاج القطريين، إضافة إلى استكمال كافة الاستعدادات في مطار الملك فهد الدولي ومطار الأحساء الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج، وكذلك جاهزية طرق وزارة النقل من المنفذ الحدودي إلى مناطق المملكة.

واختتم الوزير الحمدان تصريحه بتقديم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو نائبه على التوجيهات الكريمة، التي تأتي امتداداً لما تبذله حكومتنا الرشيدة وكافة قطاعاتها من تسخير للجهود والإمكانات التي لا حصر لها في جميع الميادين لخدمة ضيوف الرحمن بتوفير كافة وسائل الرعاية لهم منذ لحظة قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم؛ ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمن واطمئنان.

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