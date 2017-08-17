ميليشيا «الحوثي» تُنشئ معسكرات صيفية لغسل أدمغة أطفال اليمن (فيديو)

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أظهر تقرير مصور، إقامة ميليشيا “الحوثي” معسكرات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، يعملون من خلالها على استقطاب الطلاب من الشوارع والحارات وإدراجهم في حلقات مغلقة لزرع مفاهيم طائفية في أدمغتهم.

وفي هذا الصدد، علق علي العباب، مدير مكتب التربية في مأرب، في حديث مع “الإخبارية”، بقوله: “الانقلابيون يوجهون الطلاب إلى جبهات القتال ومراكز صيفية لمسح عقولهم من خلال تغيير عقيدتهم وأفكارهم، أما نحن فندع أبناءنا الطلاب لمراكز صيفية من أجل التأهيل العملي وتحسين مستواهم”.

ورصد التقرير أحد المراكز الصيفية في محافظة مأرب، والذي يعمل على استغلال عامل الوقت لتعليم الأطفال وترفيههم وتشجيعهم على المشاركة والابتكار، حتى بات الطلاب يفضلون المخيمات الصيفية على الدارسة.