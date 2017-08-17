«أوباما» بتغريدة واحدة عن العنصرية يسحق «ترامب» على «تويتر»

تواصل – وكالات:

حققت تغريدة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، علق فيها على أحداث شارلوتسفيل، المرتبة الأولى لأكثر تغريدة حصدت إعجابات في تاريخ تويتر، حيث نالت خلال 3 أيام حوالي 3 مليون إعجاب.

وقال مسؤولون في موقع تويتر لـ”بى بى سى عربي” إن التغريدة أصبحت الأكثر حصداً للإعجاب في تاريخ الموقع في حوالي الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش.

وكتب أوباما في تغريدته التي نشرها مؤخراً: “لا أحد يولَد كارهاً لشخص آخر بسبب لونه أو عرقه أو ديانته”، وأرفق تغريدته بصورة له وهو يبتسم لأطفال من أعراق مختلفة.

واقتبس أوباما في تلك التغريدة، التي كانت الأولى ضمن سلسلة من ثلاث تغريدات، جملة للزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا التي تحمل عنوان “المسيرة الطويلة إلى الحرية”.

ونشر أوباما الجملة التي اقتبسها من مانديلا والتي تقول: “لا يولد أحد يكره شخصاً آخر بسبب لون بشرته أو خلفيته أو دينه”. وأضاف: “يتعلم الناس الكراهية، وإذا كان يمكنهم أن يتعلموا الكراهية، فيمكنهم أن يعلموا الحب، لأن الحب يأتي بشكل طبيعي إلى قلب الإنسان أكثر من العكس”.

وتُظهر الصورة أوباما في عام 2011 أثناء زيارته لأحد مراكز الرعاية في بيثيسدا بولاية ماريلاند. ومنذ فوز الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة، ينشر صورا على موقع إنستغرام يسلط من خلالها الضوء على النهج الذي كانت يتبعه أوباما في الرئاسة مقارنة بترامب، غير أنها لاتحظى بهذا القدر الكبير من الاعجاب والاهتمام، مادفع البعض للقول إن أوباما استطاع بتغريدة على تويتر أن يسحق ترامب.

يذكر أن مدينة شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا تشهد، منذ السبت 12 أغسطس، اشتباكات بين الشرطة وأنصار اليمين المتطرف ونشطاء مناهضة العنصرية، وذلك على خلفية قرار بإزالة تمثال لجنرال أمريكي كان يؤيد العبودية.

وقد لقيت امرأة مصرعها وأصيب نحو 20 آخرين عندما دهس رجل بسيارة مجموعة تحتج على مسيرة لأنصار اليمين، في حين أصيب آخرون في اشتباكات بين الجانبين.