 مدير جوازات «منفذ سلوى» يوضح كيفية استقبالهم الحجاج القطريين (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

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مدير جوازات «منفذ سلوى» يوضح كيفية استقبالهم الحجاج القطريين (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

أوضح العقيد حسن الدوسري، مدير جوازات منفذ سلوى الحدودي بين المملكة ودولة قطر، اليوم الأربعاء، كيفية استقبالهم الحجاج القطريين بعد المكرمة الملكية بالسماح لهم بالدخول لتأدية فريضة الحج بدون تصاريح.

وقال “الدوسري” في حديث مع قناة “الإخبارية”: “الحقيقة نتشرف أن نكون في خدمة ضيوف الرحمن وسعداء بقرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للإخوة القطريين بالدخول للمملكة للحج، ونحن جاهزين لخدمتهم”.

وأضاف: “صالة الحجاج فيها عدد من الأفراد جاهزين للعمل على مدار 24 ساعة، ونحن نفختر بخدمة الحجاج والتيسير عليهم”، مبيناً أن السماح للحجاج القطريين مكرمة خاصةً بناء على الأمر الملكي إضافة إلى أنهم معفون من تصاريح الحج.

وتابع “الدوسري”: “بدأنا من التاسعة صباحاً، والآن أنهينا إجراءات دخول 100 حاج قطري”، متوقعاً أن تشهد الفترة المسائية كثافة أكبر للحجاج القطريين.

من جانبه، أكد رئيس “مركز سلوى”، فهد بن عبدالله العتيبي، أن جميع الإدارات الخدمية والأمنية في سلوى في أهبة الاستعداد لتقديم العون والمساعدة لاستقبال الحجاج الأشقاء من دولة قطر.

وأشار “العتيبي إلى أن “المنفذ شهد يوم أمس حركة من المسافريين القطريين الذين وجدوا التسهيلات الكبيرة وهم في سعادة كبيرة بهذه المكرمة وهم يدعون للملك سلمان أطال الله في عمره”.

وأردف مدير مركز سلوى، بقوله: “نحن هنا نرحب بالإخوة الأشقاء القطريين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية”، مؤكداً “استقبال الحالات الانسانية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله-“.

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