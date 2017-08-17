امسح كل تاريخك على الإنترنت بضغطة زر

تواصل – وكالات:

إن كنت تريد التخلص من هذه “الفوضى الإلكترونية” فقد أصبح بمقدورك الآن مسح تاريخك في الإنترنت بضغطة زر.

لقد أنشأ خبراء في برامج الكمبيوتر في السويد موقعاً إلكترونياً (Deseat.me) يمكنه مساعدتك في حذف وجودك في الإنترنت بشكل نهائي من خلال بضع نقرات.

ويتيح لك الموقع الاطلاع على جميع صفحات الإنترنت، التي اشتركت فيها، أو لديك حسابات فيها، قبل القيام بتنظيفها من كل متعلقاتك المعلوماتية من خلال 3 خطوات.

أولاً: الدخول إلى الموقع المذكور، ثانياً: تسجل الدخول للموقع باستخدام بريد جوجل الإلكتروني “جيميل”، ثالثاً: استعراض قائمة المواقع، التي قمت بالتسجيل فيها وتقرر ما إذا كنت تريد حذفها أو إضافتها إلى قائمة الحذف، أو الإبقاء عليها.