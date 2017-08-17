سفارة المملكة في كندا تلجم الأبواق الإعلامية المدعومة من إيران بشأن «العوامية»

تواصل – سامر محمد:

أصدرت سفارة المملكة في كندا، بياناً توضيحاً ردت فيه على الحملة الإعلامية المشبوهة من قبل أبواق إعلامية تدعمها إيران والتي حاولت تشويه العملية الأمنية ضد الإرهابيين في العوامية على أمل إفساد صفقة مركبات مدرعة قتالية كندية للرياض.

وأشارت صحيفة “ذا جلوب أند ميل” الكندية إلى أن بياناً وصلها من سفارة المملكة، أوضح صورة ما يجري بشأن استخدام مركبات مدرعة كندية ضد إرهابيين في المنطقة الشرقية.

وذكر البيان، أن قوات الأمن وجدت أنه من الضروري استخدام معدات عسكرية لقتال الإرهابيين الذين هددوا أمن المواطنين، وشبهت السفارة استخدام القوة في القطيف ضد الإرهابيين بما حدث في أكتوبر 2014م، عندما قتلت السلطات الكندية مسلحاً اقتحم البرلمان الكندي بعد قتله لجندي عند النصب التذكاري.

وكشف بيان للسفارة عن أن المجموعات الإرهابية في العوامية لديها تسليح عسكري وتقوم تلك المجموعات بمهاجمة المدنيين في المنطقة، وبالتالي فإن الدفع بمعدات عسكرية من قبل الحكومة أمر مبرر تماما.

ولفت البيان إلى أن هجمات الإرهابيين على عمال كانوا يعدون لإعادة تطوير المنطقة أسفرت عن مقتل سعوديين وإصابة 10 مدنيين بينهم امرأة واحدة وطفلان.