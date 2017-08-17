تواصل – وكالات:

من الضروري التخلص من الحرّ الشديد في فصل الصيف، ويعتبر المكيف الوسيلة الأهم لتحقيق هذه الغاية، ولكن هل هو صحي؟، الإجابة عن هذا السؤال تكتشفونها في هذا المقال الذي يوضح لكم تأثير مكيف الهواء على الصحة.

ما هو تأثير مكيف الهواء على الصحة؟

1- من الأضرار التي يتركها مكيف الهواء على الصحة أنه يسبب الجفاف الحاد في الجسم، كونه يُعرضه دائماً للهواء، ما يجعله بحاجة إلى الترطيب باستمرار، وفي هذه الحالة عليكم أن تشربوا الكثير من الماء للحفاظ على رطوبة جسمكم.

2- هذا بالإضافة إلى أن المكيف الهوائي الذي يبرد الغرفة يجعلها أقل عرضة للحرارة، ما يمنع الجسم من الشعور بالعطش، وبالتالي تصاب البشرة بالجفاف.

3- أيضاً يمكن أن يعاني كل من يتعرض لمكيف الهواء بشكل مستمر من الأوجاع القوية في الرأس، فالمكيف يمكن أن يسبب الصداع، وفي هذه الحالة، يجب تهوية الغرفة بين الحين والآخر لتنقية الهواء والسماح بدخول الأوكسجين، ومن المفضل أن تطفئ المكيف عند فتح النوافذ والأبواب.

4- في المساء عند الخلود إلى النوم، من المفضل ألا تناموا مع تشغيل المكيف، فقد تنخفض الحرارة إلى ما دون الحد المطلوب ما يزيد من خطورة تعرضكم لبعض نزلات البرد، لذا من المفضل أن تقوموا بإطفائه والاستعاضة عنه بمروحة كهربائية أو أن ترفعوا حرارة المكيف ليصبح جو الغرفة معتدلاً.

5- هذا بالإضافة إلى أن المكيف يمكن أن يؤدي إلى حالة من الاكتئاب والحزن، لأن نقص الأوكسجين في الغرفة يمكن أن يؤثر على الدماغ ويسبب الإرهاقَ والتعب، وبالتالي ينعكس الأمر على الحالة النفسية ما يؤدي إلى إصابتكم بالاكتئاب.