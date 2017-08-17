استجابة لأمر خادم الحرمين.. توجيه للمطارات بتقديم أفضل الخدمات للحجاج القطريين

وجه رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي؛ المطارات بتقديم أفضل الخدمات للحجاج القطريين، وذلك استجابة لأمر خادم الحرمين باستضافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة وإرسال طائرات خاصة لنقلهم من الدوحة.

وكان خادم الحرمين الشريفين وجه، بالموافقة على ما رفعه له نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، والسماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية، الذين يرغبون في الدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية؛ وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني.

كما وجَّه – حفظه الله – بنقل الحجاج القطريين كافة من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي على ضيافة مقامه الكريم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة.

كما أمر – أيده الله – بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لإركاب الحجاج القطريين كافة على نفقته الخاصة لمدينة جدة، واستضافتهم بالكامل على نفقة خادم الحرمين الشريفين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، والتشديد على أن جميع الحجاج قطريو الجنسية.