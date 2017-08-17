كاتب: «الصكوك الحكومية» توفّر فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب والمواطنين بالمملكة (فيديو)

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قال الدكتور صلاح الشلهوب، الكاتب المتخصص في التمويل الإسلامي، إن “برنامج الصكوك الحكومية يخدم المجتمع ويوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الأجانب والمواطنين في مجال الاستثمارات ويوفر سيولةً توفر فرص لمشاريع تنموية في المجتمع”.

جاء حديث “الشلهوب”، مساء الأربعاء، في اتصال هاتفي مع برنامج أخباركم على قناة “المجد”؛ تعليقاً على نية وزارة المالية في طرح الإصدار الثاني من برنامج إصدار الصكوك الحكومية بالريال السعودي.

وأكد أن “السوق فيه تعطش على مثل هذه الأدوات لعدة أسباب منها تصنيف المملكة الائتماني الجيد، كونها أداة مالية متوافقة مع الشريعة فكثير من الصناديق المخصصة في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة تضع جزء من استثماراتها في هذه الأدوات”.

وأشار الكاتب المتخصص في التمويل الإسلامي إلى أن “الإقبال الكبير على الإصدار السابق كان مقدراه 17 ملياراً، وحجم الطلبات وصل إلى 51 ملياراً، أي 3 أضعاف المطروح”.