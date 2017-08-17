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إتلاف 1200 طبق بيض غير صالح للاستهلاك الآدمي بالدمام

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إتلاف 1200 طبق بيض غير صالح للاستهلاك الآدمي بالدمام

تواصل- واس:

أتلفت بلدية وسط الدمام 60 كرتون بيض كبير تحتوي على 1200 طبق بيض، وذلك بعد مصادرة الكمية وضبطها في مركبة غير مخصصة لنقل الأغذية وغير مهيأة لتخزينها.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي، أن مراقبي صحة البيئة ببلدية وسط الدمام نفذوا عدداً من الجولات التفتيشية وضبطوا الكمية المذكورة في مركبة غير مخصصة لنقل الأغذية وغير مهيأة لتخزين الأغذية.

وبين أنه تم ضبط المركبة والبيض مخزن فيها بطريقة تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية وتحت ظروف سيئة ، وهي معدة للتوزيع على المطاعم والمحلات التجارية ، مشيراً إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية، وجارٍ العمل على مخاطبة الجهات ذات الاختصاص فيما يخص المركبة وحجزها ومخالفة صاحب المركبة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد المهندس الغامدي أن البلدية مستمرة في مراقبة المركبات التي تنقل الأغذية ، وأنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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