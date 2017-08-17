 «طيران القوات البرية» يفتح باب التقديم في دورة الفرد الأساسي المنتهية بالتوظيف | صحيفة تواصل الالكترونية

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«طيران القوات البرية» يفتح باب التقديم في دورة الفرد الأساسي المنتهية بالتوظيف

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«طيران القوات البرية» يفتح باب التقديم في دورة الفرد الأساسي المنتهية بالتوظيف

تواصل – الرياض:

أعلن معهد سلاح الطيران بالقوات البرية، عن فتح باب التقديم للدورة رقم 20 “الفرد الأساسي” للشباب السعوديين حملة الثانوية العامة، عبر البوابة الإلكترونية للقوات البرية اعتباراً من الأحد 26 / 12 / 1438هـ.

وحدد المعهد عدداً من الشروط منها أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير جيد جداً بمعدل 80% فأعلى في الثانوية العامة، وأن يكون حاصلاً على معدل 70% في اللغة الإنجليزية، وأن يكون سعودي المنشأ والمولد، وأن يكون عمره بين 17- 24 عاماً، وأن يكون غير متزوج وغير موظف لدى جهة حكومة.

وأوضح المعهد أنه ستكون هناك مميزات بعد تخرج للفرد الملتحق بهذه الدورة، تبدأ بتعيينه على رتبة عريف فني طائرات عمودية، بجانب العمل في وحدات طيران القوات البرية المنتشرة في معظم مناطق المملكة كفني طائرات عمودية، والحصول على دورات فنية تخصصية داخلية وخارجية.

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