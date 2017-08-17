هل من الضروري استعمال المُطهّرات للوقاية من العدوى؟

تواصل – وكالات:

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إنه ليس من الضروري استعمال المُطهّرات لتعقيم الأيدي جيداً والوقاية من العدوى بشكل فعال.

وأضاف المركز أنه يكفي غسل الأيدي جيداً للوقاية من الأمراض المُعدية؛ نظراً لأن الأيدي تعتبر من أهم وسائط نقل مسببات الأمراض.

لذا -بحسب المركز- ينبغي غسل الأيدي جيداً فور العودة إلى المنزل وقبل وبعد الطهي وبعد المرحاض وبعد ملامسة الحيوانات، وفقاً لما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وللحماية من البكتيريا والجراثيم على نحو فعال ينبغي غسل الأيدي بالصابون لمدة تتراوح بين 20 و30 ثانية، ثم شطفها جيداً. ومن المهم أيضاً تنظيف المطبخ والمرحاض بانتظام، مع تهوية المنزل يوميا لعدة دقائق بفتح الأبواب والنوافذ؛ حيث يعمل ذلك على الحد من انتشار مسببات الأمراض في الهواء.