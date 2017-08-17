 نصائح مهمة تساعد على خسارة دهون البطن | صحيفة تواصل الالكترونية

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نصائح مهمة تساعد على خسارة دهون البطن

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نصائح مهمة تساعد على خسارة دهون البطن

 

تواصل – وكالات:

عندما تنظر إلى بطنك، يمكنك أن تلاحظ تجمع الدهون فيه، ولدى بعض الأشخاص يكون سهلاً تجمع الدهون في هذه المنطقة غير منتهية السعة، بينما البعض الآخر بغض النظر عن الطعام الذي يتناولونه يمتلكون معدة وبطناً مسطحاً.

بعض النصائح لخسارة دهون البطن:

1- تناول كمية جيدة من الألياف؛ كالخضار والفواكه: تمتص هذه الألياف المياه لتتكون كتلة داخل الأمعاء تشعرك بالشبع لمدة أطول، وبذلك تأكل كمية أقل من السعرات الحرارية.

2- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة.

3- اتبع حمية غذائية عالية بالبروتين: الحمية الغذائية العالية بالدهون تثبط الشهية، نتيجة الشعور بالامتلاء لمدة أطول، ويساعد هذا على بناء العضلات خلال فقدان الوزن، وتأكد من تناولك لمصدر جيد من البروتينات خلال اليوم؛ كالبيض واللحوم والأسماك.

4- تقليل مستوى التوتر، أثبتت الدراسات أن التوتر يحفز إنتاج الكورتيزول، ما يؤدي إلى زيادة الشهية، وبالتالي زيادة تخزين الدهون في منطقة البطن.

5- ممارسة الرياضة الهوائية للتخلص من دهون البطن.

6- استبدل بعض زيوت الطبخ بالزيوت الصحية.

7- تجنب المشروبات المحلاة والحلويات.

8- النوم بشكل كافٍ وبالجودة المطلوبة (7 ساعات على الأقل خلال الليل).

9- تناول زيوت الأسماك كل أسبوع.

10- تتبع نظامك الغذائي طوال اليوم، فتسجيل الطعام في قائمة يمكنك من معرفة احتياجاتك الحقيقية.

11- تناول المشروبات بدون إضافة سكر.

12- استبدل المشروبات الغازية والمحلاة بالمشروبات الطبيعية كالشنينة والحليب والعصائر الطبيعية.

وأخيراً عليك معرفة أن عملية فقدان الدهون تكون بطيئة ومن أجزاء الجسم كافة، ولا تكون بتقليل عدد الوجبات أو الحرمان، فقط التمتع بنمط غذاء صحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

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