 «الشقراء والهشيشي ونبوت علي».. 35 نوعاً للتمور تكتسح مهرجان بريدة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«العتيق» مخاطباً الآباء والأمهات: عليكم بتحفيظ أبنائكم القرآن لـ«يبروكم» (فيديو) الغرامة 50 ألف ريال والسجن (6) أشهر عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح.. والترحيل للمقيم الرئيس اليمني من الرياض: اليمنيون أثبتوا فشل التجربة الإيرانية في بلادهم أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن فهد بن سعد (صور) مواطن يفاجئ «قاتل ابنه» بقرار إنساني مؤثر.. والتكبيرات تملأ «ساحة القصاص».. (فيديو) شاب يبصق على بريطانية وآخر يتباهى بسيارته الذهبية.. متى يتوقف «الهياط» الخليجي بأوروبا؟ ميليشيا «الحوثي» تُنشئ معسكرات صيفية لغسل أدمغة أطفال اليمن (فيديو) «أوباما» بتغريدة واحدة عن العنصرية يسحق «ترامب» على «تويتر» «هيئة النقل» تسمح للناقلين البريين بتوفير الخدمات للحجاج القطريين الزكاة والدخل: نعمل على تهيئة المنشآت لتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» بعد 4 أشهر مدير جوازات «منفذ سلوى» يوضح كيفية استقبالهم الحجاج القطريين (فيديو) استجابة لأمر خادم الحرمين.. توجيه للمطارات بتقديم أفضل الخدمات للحجاج القطريين

«الشقراء والهشيشي ونبوت علي».. 35 نوعاً للتمور تكتسح مهرجان بريدة (صور)

1
«الشقراء والهشيشي ونبوت علي».. 35 نوعاً للتمور تكتسح مهرجان بريدة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

أكتسح أكثر من 35 نوعاً من التمور جنبات مهرجان بريدة للتمور 38، والتي تتميز بأنواعها وأشكالها وألوانها ومذاقها الخاص، إذ تعد أحد أهم الأصناف المشهورة في مدينة بريدة، وحافظ عليها الآباءُ والأجداد منذ مئات السنين، حتى أصبحت من التمور النادرة والمتميزة وصارت أسلوب حياة ومصدراً اقتصادياً مهماً، بعد أن طغت زراعة الأصناف التجارية من التمور على العناية بنوايع التمور.

فعلى سبيل المثال تتنوع التمور إلى أصناف ومسميات مختلفة من بينها: “الصقعي والشقراء والهشيشي ونبوت علي والخلاص والسكرية الحمراء والروثان والحلوة والمكتومي والونانة” وغيرها الأصناف التي تترجم تنوع التمور ووفرتها وتعدد أصنافها بمدينة بريدة”

من جانبه أكد العم أبو محمد، أن التمور التجارية طغت على أسواق التمور وتم التركيز على إنتاجها وإهمال نوايع التمور التي تمثل تاريخاً وإرثاً يفاخر به الجميع، لافتاً أن لديه في مزرعته أكثر من 25 نوعاً من التمور ولكل نوع منها قصة وتاريخ ارتبط بماضي الآباء والأجداد.

وأشار إلى أن مثل هذه النوايع من التمور تجد إقبالاً متميزاً في السوق وأسعارها في متناول الجميع، آملاً من المزارعين وتجار التمور الحرص على الاهتمام بنوايع التمور وعدم إهمالها كي لا تندثر.

كما أكد عبدالله المرزوق، أنه يحرص في كل عام على شراء أنواع معينة من التمور تكون نسبة السكر فيها أقل، مشيراً إلى أن لكل نوع من أنواع التمور مذاقاً خاصاً يتميز به، لافتاً أن كبار السن مهتمون بنوايع التمور ولديهم خبرة كافية عن عمر كل نخلة وصفاتها وميزاتها.

شاهد ايضا

«العتيق» مخاطباً الآباء والأمهات: عليكم بتحفيظ أبنائكم القرآن لـ«يبروكم» (فيديو)

«العتيق» مخاطباً الآباء والأمهات: عليكم بتحفيظ أبنائكم القرآن لـ«يبروكم» (فيديو)

الغرامة 50 ألف ريال والسجن (6) أشهر عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح.. والترحيل للمقيم

الغرامة 50 ألف ريال والسجن (6) أشهر عقوبة نقل الحجاج بدون تصريح.. والترحيل للمقيم

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن فهد بن سعد (صور)

أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن فهد بن سعد (صور)

مواطن يفاجئ «قاتل ابنه» بقرار إنساني مؤثر.. والتكبيرات تملأ «ساحة القصاص».. (فيديو)

مواطن يفاجئ «قاتل ابنه» بقرار إنساني مؤثر.. والتكبيرات تملأ «ساحة القصاص».. (فيديو)

١ تعليق

  1. نريد من مصوركم تواصل أن يصور لنا أنواع التمور المختلفة المعروضة في مهرجان بريدة ويكتب على كل نوع أسمه وتكون صورته واضحة…أجزم أنه إذا عرضتم صوركم ستنتشر بسرعة لكن وثقوا صوركم ولا تنسوا أن الفكرة لي :)

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>