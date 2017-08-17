 تعطلت سيارتهم فوقعوا بيد الشرطة.. الإطاحة بـ4 هاربين من سجن تبوك | صحيفة تواصل الالكترونية

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تعطلت سيارتهم فوقعوا بيد الشرطة.. الإطاحة بـ4 هاربين من سجن تبوك

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تعطلت سيارتهم فوقعوا بيد الشرطة.. الإطاحة بـ4 هاربين من سجن تبوك

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة تبوك، من القبض على 4 سجناء -مواطنِين- من أرباب السوابق، في منطقة صحراوية، بعد هروبهم من السجن العام في تبوك.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد أحمد مسلم الغبان، إن الجهود المتواصلة ومن خلال خطة أمنية محكمة أُعدت فور هروبهم ترتكز على البحث والتحري والمراقبة المستمرة في جميع المواقع والأماكن التي يشتبه بها؛ حتى تمت الإطاحة بهم في منطقة صحراوية خارج مدينة تبوك بعد تعطل المركبة التي كان يستقلونها ومحاولتهم الهرب على أرجلهم”.

وتابع، أنه تم القبض عليهم جميعاً في عملية أمنية احترافية نفذتها قواتُ الأمن دون حدوث أي إصابات، وقد جرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات التي كانت بحوزتهم تمهيداً لتسليمهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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